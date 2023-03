Fondo Cammini religiosi, nasce il Catalogo

13:28

Nelle pagine dedicate al Fondo per i Cammini religiosi è disponibile il nuovo decreto con cui è ufficialmente costituito il Catalogo, che riporta un primo elenco dei cammini per i quali è stato verificato il possesso dei requisiti.

Il ‘Catalogo dei cammini religiosi italiani’, come riporta Hotelmag, sarà integrato nel portale Italia.it e oggetto di iniziative di promozione ad hoc.



I cammini inclusi nel catalogo saranno, inoltre, coinvolti nelle iniziative di recupero e valorizzazione degli immobili pubblici ricadenti sui percorsi, che saranno attivate in seguito alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico del ministero del Turismo.



L’iniziativa fa seguito alla misura attuativa del Fondo, avviata con l’Avviso pubblico del 28 novembre 2022, rivolto a enti pubblici, soggetti privati, enti del terzo settore ed enti religiosi attivi nell’organizzazione, nella gestione e nella promozione dei Cammini religiosi. Non prevede scadenza ed è sempre possibile presentare candidature per l’inserimento di ulteriori percorsi nel Catalogo.



Il fondo ha una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022.



La Sardegna, intanto ha lanciato un nuovo progetto. “Il modello di turismo esperienziale – ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa -, in cui rientrano cammini, borghi e ospitalità si fonda in una proposta turistica unitaria, articolata in Cammini di Sardegna, Destinazioni di pellegrinaggio, Luoghi francescani e Borghi di Sardegna”. Complessivamente sono 7 i cammini, per circa 1000 km attraverso 60 borghi e comunità.