Enit: “A Pasqua attesi in Italia 141mila stranieri, gran ritorno degli americani”

Buone notizie per l’incoming. Per le feste di Pasqua sono 141mila i turisti stranieri in arrivo nella Penisola nella settimana compresa tra il 9 e il 15 aprile, il 29% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. A dirlo sono i dati Forwardkeys diffusi dall’Enit, che parlano anche di un forte ritorno degli americani, che si attestano a quota 35.750, segnando un aumento del 50% sulla passata stagione e rappresentando il 25,4% del pubblico estero complessivo.

Nel confronto con i principali competitor, la Penisola si piazza al secondo posto. Davanti solo la Spagna, che registra volumi leggermente più alti: circa 186mila prenotazioni aeree dall’estero, 45mila in più rispetto allo Stivale.



Verso la Francia le prenotazioni internazionali si attestano invece a quota 129mila, ma con un incremento leggermente più alto (+33,2% vs. Italia +29%, Spagna +18,7%); mentre per la Grecia si contano circa 55mila prenotazioni estere (+4,9%), abbastanza in linea con il risultato dell’anno scorso.



“L'Italia si conferma tra le mete europee preferite per le vacanze pasquali - commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -, siamo secondi solo alla Spagna. L'amore verso la nostra Nazione non è più solo locale. I dati ci dicono che oltre 35mila prenotazioni vengono dagli Stati Uniti, uno dei target più importanti per il turismo italiano in termini di spesa. Questa è la dimostrazione che stiamo lavorando bene ma che dobbiamo e possiamo fare ancora di più anche perché la vera sfida è destagionalizzare per avere turismo tutto l’anno. Ed è su questo che lavoreremo nei prossimi mesi”.



Vincono le città d'arte

Mete più gettonate del Belpaese si confermano le città d’arte. Sul podio delle preferite oltre alla Capitale e a Milano ci sono Venezia, Napoli, Firenze e Bologna.



A Roma sono previsti oltre 64mila arrivi aeroportuali internazionali (+47% sul 2022), il 45,4% del totale. A Milano circa 27mila prenotazioni (il 19,1%) ed un aumento del +72,2%, il più alto rispetto alle altre destinazioni.



“L’Italia è quanto mai carica di nuove energie imprenditoriali e attrattive e questo polarizza l’attenzione e l’interesse del mercato turistico nazionale e internazionale. Un bel feedback dell’operato di promozione dell’incoming messo a punto da Enit che valorizza e fa conoscere l’Italia nei principali hub e appuntamenti mondiali” commenta Ivana Jelinic, presidente e ceo Enit.



Sulle modalità di viaggio, gli stranieri sembrano prediligere il viaggio in economy (l’84% del volume totale), prenotando direttamente presso le compagnia aeree (54,7% del totale).



Si viaggia prettamente in coppia: il 41,8% delle prenotazioni aeroportuali internazionali è attribuibile a 2 passeggeri.