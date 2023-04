Napoli da sold out per le festività pasquali: i numeri

15:00

Napoli si avvia a diventare una delle stelle del turismo in Italia per questi ponti di primavera. La conferma arriva dalle previsioni di Confesercenti, secondo cui la città insieme a tutta la regione Campania sarebbero protagoniste di un periodo pasquale prima e dei ponti poi da sold out.

Solo per le festività, riporta ansa.it, sarebbero attesi circa 250mila visitatori, dei quali 173mila solo a Napoli, consentendo alle strutture ricettive di avere un tasso di riempimento vicino al 90 per cento.



"E' una grande opportunità economica per la nostra regione - commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno - che non può che farci piacere. La Campania sarà, dunque, invasa dai turisti e ne beneficerà l'intero comparto del turismo: dagli albergatori agli affittacamere, dalle guide agli accompagnatori e agli autotrasportatori. I musei saranno pieni, così come i ristoranti”.