Ischia: anche la Rai in campo per rilanciare il turismo nell’isola

09:21

La Rai per il turismo. Rai Italia ha lanciato il programma ‘IschitiAmo’ in collaborazione con Rai Campania, Regione Campania e Comune di Napoli. Una puntata al giorno, dal 17 al 21 aprile, in onda all’interno di ‘Casa Italia’ e anche sul portale di RaiPlay.

Una settimana dedicata alla più grande delle isole campane, Ischia, raccontando separatamente i territori di Barano, Casamicciola, Forio d’Ischia, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana. Con l’ausilio dei sindaci di ogni comune, in mostra le bellezze non solo paesaggistiche, ma anche personaggi che le caratterizzano unendo emigranti ed emigrati ritornati alle origini.



Verranno anche confezionate immagini di archivio per dare una fotografia esatta dell’oggi regalando un immaginario trait d’union capace di collegare il passato con il presente e il futuro.



Paola Trotta