09:43

"La vocazione è sempre più quella di trasformarsi in un resort, dove i turisti possano trascorrere più giornate. Sabrina De Carvalho (nella foto), amministratore delegato di Gardaland, svela nel corso dell'apertura della stagione 2023 del parco gli obiettivi del piano decennale tracciato dalla struttura. "Il nostro programma è quello di trasformarci sempre più in un resort, ampliando il numero di attrazioni, proseguendo nella diversificazione come per il Sea Life e Legoland, per far fermare gli ospiti più giorni". In quest'ottica si lavora al potenziamento dell'offerta alberghiera - che dallo scorso anno mette anche a disposizione camere tematizzate Jumanji - e alla comunicazione sui mercati internazionali. "Abbiamo lanciato una campagna specifica su Germania, Austria e Svizzera per spingere gli short break - spiega De Carvalho -. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la quota di ospiti stranieri, arrivata al 25 per cento nel 2022...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)