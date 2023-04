Un disegno di legge per tutelare bar e hotel storici: la proposta dell'ex ministro Centinaio

21:00

Centocinquanta milioni di euro per locali, alberghi e ristoranti che hanno fatto la storia dell’ospitalità italiana. È quanto prevede un disegno di legge presentato oggi a Palazzo Madama dal vicepresidente del Senato ed ex ministro delle Politiche agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del Governo Conte Uno, Gian Marco Centinaio (nella foto).

La proposta normativa, riporta ilsole24ore.com, vuole tutelare e valorizzare - attraverso l’istituzione di un fondo di 150 milioni di euro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - luoghi di ristorazione, caffè o strutture ricettive che sono diventati, per i personaggi che li hanno frequentati o per eventi di rilevanza storica, luoghi simbolo delle città della Penisola e, di conseguenza, vere e proprie attrazioni turistiche di richiamo internazionale.



È il caso, ad esempio, del Caffè Gambrinus di Napoli e del Florian di Venezia, o di alberghi come l’Hotel Parlamento di Firenze. “Locali come questi storici italiani al pari dei monumenti sono rimasti tra gli unici elementi a differenziare le città. Vogliamo tutelarli per il loro valore culturale ma anche per questa loro funzione fondamentale”, ha spiegato Centinaio.