Ponte sullo Stretto: arriva il sì di Federalberghi in audizione alla Camera

12:47

Federalberghi dice sì al Ponte sullo Stretto di Messina. Chiamata ad un’audizione davanti alle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati, la Federazione dà parere positivo alla realizzazione dell’opera.

“Gli imprenditori del turismo guardano con favore al progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina – ha detto il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara (nella foto) -. Non potrebbe essere diversamente, in quanto la qualità dell’offerta turistica è fortemente condizionata dal sistema dei trasporti e le inefficienze dei collegamenti e le strozzature sono tra i principali ostacoli allo sviluppo del turismo. Al contrario, tutto ciò che facilita gli spostamenti, che riduce i tempi di percorrenza e avvicina le destinazioni, fa aumentare la propensione al viaggio”.



Il tema trasporti e collegamenti è un dato di fatto che interessa tutto il mercato, dal turista leisure, che va in vacanza alla ricerca del relax e del divertimento, al turista business, che si sposta per incontri commerciali, fiere, meeting e congressi. “Ovviamente – dice ancora Nucara - , il ponte da solo non è sufficiente a risolvere il problema dei collegamenti verso la Sicilia e, più in generale, verso il Mezzogiorno d’Italia. È assolutamente indispensabile un salto di qualità anche per i collegamenti ferroviari e autostradali, a valle e a monte del ponte”.



La realizzazione dell’infrastruttura consentirebbe però di mettere in pratica la continuità territoriale, riducendo i disagi derivanti dalla condizione di insularità siciliana e favorendo l’economia locale e il settore del turismo.



“Un’infrastruttura di questo genere – ha concluso Nucara -, oltre a rendere più agevoli gli spostamenti verso le località turistiche, potrebbe facilmente diventare essa stessa un attrattore, uno strumento di promozione turistica suscettibile di rafforzare il brand della destinazione, al pari di quanto accade per altre opere di ingegneria in altri paesi del mondo”.