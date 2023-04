Apre oggi a Milano il Salone del Mobile: attesi oltre 327mila visitatori

10:19

Sono oltre 327mila i visitatori attesi a Milano per la 61esima edizione del Salone del Mobile, che inizia oggi con il taglio del nastro nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e delle autorità locali.

Fino a domenica 23 aprile sono oltre 1200 gli eventi organizzati in tutta la città che, come spiega Il Sole 24 Ore, fanno prevedere una Settimana del Design con numeri che si riavvicinano a quelli del periodo pre -Covid. L’indotto generato sul territorio si stima possa arrivare a 223,2 milioni di euro, cifra che rappresenta un incremento di 37 punti percentuali rispetto alla precedente edizione.



“Gli appuntamenti - spiega Alessia Cappello, assessora al Lavoro e Sviluppo economico, con delega a Moda e Design, del Comune di Milano - si svolgono in oltre 20 quartieri, un numero record di cui siamo orgogliosi perché la partecipazione di queste zone rientra nel progetto di riqualificazione e rigenerazione delle periferie che porta avanti questa giunta”.