08:35

Mare, cultura e lifestyle: un’alchimia speciale che rende l’Italia una destinazione unica al mondo.Tre elementi che ormai sono diventanti inscindibili nella percezione della Penisola all’estero.

A spiegare la ‘magia’ dell’Italia è Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, che non ha dubbi: a vincere è “il binomio patrimonio naturalistico-città d’arte”. Ma non solo: “Lo stile di vita italiano - aggiunge - batte e resta impresso più dei beni d’alta gamma” diventando così “il primo propulsore per tornare ancora in Italia”.



Questa combinazione di elementi consentirà al nostro Paese, stando alle previsioni, di recuperare tutto quanto perso durante gli anni della pandemia e arrivare “quasi al sorpasso dei numeri del 2019, anno record per il settore con 436,74 milioni di notti”.



