Napoli, ponti da record grazie al ritorno degli stranieri

21:00

Napoli fa il pieno di turisti, con oltre duecentomila presenze in città per il ponte del 25 aprile e musei e parchi archeologici statali aperti gratuitamente, così come proposto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. All'iniziativa #domenicalmuseo (12 giornate l'anno), quindi, si aggiungono altre tre date ad accesso libero nei luoghi della cultura: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.

E c'è da giurarci che saranno in tantissimi ad approfittare dell'occasione, in considerazione della straordinaria presenza turistica in questo lungo ponte.



Intanto. come riporta Il Mattino, arrivano i primi dati dal ministero: chi parlava di un superamento delle 200mila presenze a Pasqua, ha trovato conferma nei fatti.



Un fine settimana sold out, dunque, preludio al prossimo ponte, quello del primo maggio, ma anche al weekend dell'auspicata vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Molti turisti hanno già opzionato le possibili date nelle quali si dovrebbe festeggiare la vittoria; un evento che coinvolgerà tutti i quartieri della città e che si è rapidamente trasformato in motivo di attrazione turistica.



Grande affluenza in queste ore anche a Capodichino. Per quanto riguarda gli arrivi dall'estero, i mercati di provenienza più significativi sono quelli di Gran Bretagna, Francia, Germania, Scandinavia e Paesi baltici ma sul podio c'è sempre il turismo americano. Quanto agli hotel, in questo ultimo fine settimana, ma anche in quello precedente, si è superato l'80% del tasso di occupazione dei posti letto. Sulla base degli ultimi dati per il turismo in Campania si tratterebbe già di dodici mesi continuativi di crescita dei flussi, a cui si è aggiunto il periodo pasquale appena trascorso con il sold out grazie soprattutto alla presenza dei turisti stranieri.