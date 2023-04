Uk, il Daily Mail e Sir Rocco Forte chiedono il ripristino del tax free shopping per gli europei

10:19

Gli effetti della Brexit iniziano a pesare sull’economia britannica. E le strette sul turismo varate sull’onda dell’uscita del Regno Unito dall’Ue sembrano ora alimentare lo scontento dell’industria dei viaggi d’oltremanica. Così c’è chi prova a fare massa critica per spingere il Governo britannico a riaprire canali preferenziali per i visitatori provenienti dal Vecchio Continente e far ripartire così l’incoming. È il caso del Daily Mail, dalle cui colonne è partita la campagna ‘Scrap the tourist tax’, che chiede il ripristino del tax free shopping per gli europei.

A sostegno della campagna, la testata ha commissionato uno studio, dimostrando che la reintroduzione degli acquisti esentasse per i visitatori del Continente favorirebbe entrate per 4,1 miliardi di sterline, garantendo il sostegno di 78mila posti di lavoro.



L’appoggio del travel

L’iniziativa del Daily Mail ha subito trovato l’appoggio di personaggi illustri del travel made in Uk. Primo tra tutti, riporta Travel Mole, Sir Rocco Forte, che con Uk Tourism e alcuni esponenti di spicco del mondo del retail e dell’hospitality ha scritto una lettera al Governo Uk, sottolineando che il ripristino dello shopping tax free è necessario per favorire la ripresa economica del Regno Unito e, al contempo, la competitività del mercato britannico rispetto alle destinazioni europee.