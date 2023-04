Il Veneto vara un bando da 4,2 milioni per il turismo

17:32

Una linea di finanziamento pensata per migliorare sostenibilità e competitività delle imprese, oltre che per migliorare la promozione coordinata. La Regione Veneto ha annunciato un bando con cui "mettiamo a disposizione di aggregazioni di piccole e medie imprese già costituite e già beneficiarie di bandi della programmazione precedente, un budget di 4,2 milioni di euro per interventi sui mercati nazionali e internazionali", come spiega l'assessore Federico Caner.

Le domande di finanziamento, riporta padovaoggi.it, possono essere inviate dal 10 maggio fino al 25 luglio. Il bando riguarda due tipologie di attività: la prima è la valorizzazione delle destinazioni turistiche e il consolidamento di aggregazioni di imprese, la seconda è il consolidamento di aggregazioni per la promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni del Veneto.