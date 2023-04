Ponte del 1 maggio: attesi a Roma un milione di turisti

10:16

Dopo il quasi tutto esaurito del ponte del 25 aprile, il primo maggio porta con sé risultati ancor più soddisfacenti. A Roma, secondo i dati di Assoturismo, le camere d'albergo occupate saranno tra il 90 e il 94 per cento del totale, il 10% in più rispetto alla scorsa settimana.

Tra il 29 aprile e il primo maggio solo nella capitale si prevedono quasi un milione di turisti. E Roma si conferma in cima alle classifiche delle città europee preferite dagli stranieri, soprattutto tedeschi e americani.



Come riporta Rainews, buoni risultati anche per le località costiere. “Quello che speravamo si sta avverando – spiega Angelo Di Porto, presidente di Assoturismo Roma -: una stagione proficua e soddisfacente per tutta la filiera”.



Il rialzo dei prezzi - la media indicata da Assoturismo per due notti durante il ponte è di 600/700 euro in una struttura 3 stelle – comunque è evidente e secondo l’associazione è un risultato figlio anche della chiusura di circa 300 strutture nel corso della pandemia.