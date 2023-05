Guide turistiche, la proposta di legge entro maggio in Cdm

11:39

Sarà presentata in Consiglio dei ministri entro questo mese la proposta di legge per la disciplina nazionale sulle guide turistiche. La notizia arriva dal ministro Daniela Santanchè (nella foto), che ieri ha nuovamente incontrato le associazioni di categoria delle guide turistiche per un nuovo confronto.

“Apprezzo l’importante sforzo delle sigle di trovare una sintesi tra le diverse posizioni emerse dopo vari tavoli e confronti – ha detto Santanchè -: è stato per noi fondamentale il contributo, anche grazie al quale siamo arrivati a definire al meglio la nuova disciplina”.



A seguito del confronto, infatti, si è giunti a una sintesi condivisa della proposta di legge per la disciplina nazionale, che definirà regole certe e chiare per l’accesso e lo svolgimento della professione di guida turistica.



“Era necessario e urgente arrivare al documento condiviso – prosegue Santanchè -, vista la scadenza imposta dagli obiettivi del Pnrr. La riforma andrà attuata entro il 31 dicembre 2023”.