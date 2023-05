Santanchè: arrivano 200 milioni per la montagna

10:24

Arrivano 200 milioni di euro per la montagna. Lo ha annunciato la ministro Daniela Santanchè nel corso di Meet Forum 2023 a Stresa, sottolineando come questi fondi siano destinati alla sistemazione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale.

Il Ministero ha infatti pubblicato, nell’ambito dei fondi stanziati dalla legge di bilancio 2022, il decreto che determina l’erogazione di 200 milioni di euro complessivi, ripartiti nel periodo 2023-2026, destinati alle imprese esercenti degli impianti di risalita a fune e di innevamento per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione.



“Fondi che vanno a sostegno di un asset portante del turismo italiano, ossia quello di montagna - ha dichiarato Santanchè - favorendo l’attrattività turistica di queste zone, e che possono rappresentare anche una iniziale base di partenza per avviare i lavori di ricostruzione della funivia del Mottarone, tuttora sotto sequestro in attesa della conclusione delle indagini e dell’avvio del processo”.