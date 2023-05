Caro alberghi a Firenze, il sindaco Nardella risponde a Linus: “Il problema c’è”

15:42

“C’è un problema di prezzi negli alberghi”. È arrivata in diretta a L’aria che tira la risposta del sindaco di Firenze, Dario Nardella, alla provocazione di Linus e Nicola Savino sulle tariffe degli hotel del capoluogo toscano in vista della maratona DeeJay Ten.

Intervenendo al programma di La7, il primo cittadino di Firenze ha riconosciuto la criticità, spiegando che “dopo il Covid la domanda è esplosa e quando la domanda cresce allora salgono anche i prezzi”.



“Il problema esiste - ha continuato -. È un dato che purtroppo troviamo in tutta Italia, si trovano nelle città d’arte camere di 4 stelle anche a 700 euro a notte e anche oltre, quando a volte 700 euro è lo stipendio intero di una persona in un mese. Bisogna fare lo sforzo di tenere i prezzi calmierati. Per questo rilancio l’appello di Linus a tenere più sotto controllo i prezzi delle camere e raccolgo la disponibilità di Federalberghi di lanciare iniziative promozionali per i partecipanti della DeeJay Ten e di tutte le altri grandi competizioni sportive che si svolgono in città”.



Secondo il sindaco il caro alberghi si riflette anche sull’offerta extraricettiva. “Questo fenomeno ha alterato il mercato, per cui come fa una famiglia a pagare una camera 700-800 euro a notte in un albergo? Allora va negli airbnb e si affida alle piattaforme. E quidni anche questo fa aumentare il numero di alloggi privati che vengono messi sul mercato. Questo fenomeno a catena determina una esplosione del costo degli affitti e delle vendite degli appartamenti nelle nostre città”.