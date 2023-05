La Puglia lancia un calendario di 10 educational tour

13:58

Pugliapromozione apre la raccolta di manifestazioni di interesse per la programmazione di educational tour per la promozione della destinazione Puglia.

Quest’anno gli educational tour sono declinati in dieci proposte di itinerari che puntano alla valorizzazione delle eccellenze lungo tutto il territorio regionale. Nel dettaglio, il calendario prevede tre press tour riservati alla stampa nazionale ed internazionale, due blog tour dedicati ai new media, ed infine cinque fam trip indirizzati ad operatori del settore (tour operator e agenti di viaggio).



La novità è l’accreditamento online degli operatori turistici iscritti alla piattaforma tecnologica di Destination Management System (DMS) che operano nel territorio pugliese; questi ultimi possono arricchire gli itinerari con proposte di co-marketing che valorizzano le unicità dell’offerta turistica regionale.



“Dieci itinerari all’insegna dell’autenticità per far vivere la Puglia a chi la racconterà nel mondo. Una nuova piattaforma per costruire tour entusiasmanti insieme agli operatori turistici – dice Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia -. È dalla volontà di condividere una strategia turistica comune, sulla scia dell’innovazione digitale, che nasce il nuovo bando Educational Tour 2023 della Regione Puglia”.