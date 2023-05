Risorse per 100 milioni di euro e sgravi fiscali: i piani del Governo per le aree alluvionate

10:43

Dovrebbe essere varato domani in Consiglio dei ministri il pacchetto di aiuti a sostegno dei Comuni colpiti dall’alluvione. Nei piani del Governo ci sarebbe lo stanziamento di risorse tra i 10 e i 20 milioni di euro e una serie di sgravi fiscali nei territori più danneggiati. Secondo quanto annunciato dalla premier Giorgia Meloni, in occasione della visita alle zone alluvionate, l’Esecutivo potrebbe inoltre attingere dal Fondo europeo di solidarietà, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro.

Le risorse destinate all’Emilia Romagna – riporta ilsole24ore.com – potrebbero essere distribuite anche alle regioni delle Marche e della Toscana.



Nel frattempo, sono previste una serie di agevolazioni fiscali a sostegno dei cittadini e delle aziende delle aree più colpite. Tra queste, sulle orme di quanto già avvenuto durante l’emergenza Covid, lo slittamento a ottobre o al termine del 2023 delle scadenze per gli obblighi di natura contributiva, fiscale, previdenziale e processuale.