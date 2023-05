Costa Diadema, al via la crociera dedicata alle eccellenze della cucina piemontese

21:01

Costa Diadema è partita da Savona per la crociera dedicata alle eccellenze enogastronomiche piemontesi. Il progetto, ideato dalla Regione Piemonte in collaborazione con Costa Crociere e coordinato da Visit Piemonte, permetterà agli ospiti di sperimentare la cucina piemontese navigando tra Savona e Civitavecchia, per poi proseguire con le tappe a Oristano, Palma de Mallorca, Valencia e Marsiglia.

Mercoledì 24, dopo aver partecipato allo show cooking dedicato al riso dop, si terranno a bordo due incontri sulla cultura e sulla storia gastronomica regionale tenuti dal professor Piercarlo Grimaldi, preceduti e seguiti dalle presentazioni dei territori da parte delle Agenzie turistiche locali. A bordo, fino al 28 maggio, per l’intera durata del viaggio, verranno proposti filmati promozionali sui video della nave.



“Questo progetto di promozione è uno dei tanti messi in campo per valorizzare un settore che ha ricadute economiche importanti e si sta pensando di replicarlo anche sulle rotte Costa Crociere del Nord Europa, dove intercettare i turisti dei nostri target di riferimento” ha commentato Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte.



Beppe Carlevaris, presidente del cda di Visit Piemonte, ha preannunciato ulteriori collaborazioni tra Regione e Costa Crociere al fine di costruire e promuovere nuove escursioni, pacchetti turistici e visite guidate alla scoperta dei tesori Piemonte da proporre alle migliaia di crocieristi che attraccano a Savona.



“Costa Diadema sta portando in crociera nel Mediterraneo le eccellenze gastronomiche del Piemonte, che stanno riscuotendo un grande apprezzamento da parte dei nostri ospiti internazionali. É un’iniziativa di promozione del territorio molto originale, che porta il Piemonte al di fuori dei suoi confini e che si sposa pienamente con il nostro impegno per promuovere un turismo di valore in Italia e in tutte le destinazioni in cui operiamo”, ha spiegato Giuseppe Carino, vice president guest experience & onboard revenues di Costa Crociere.