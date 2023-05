Emilia Romagna, balneari: “Nessun danno, siamo pronti ad accogliere i turisti”

08:00

“Nelle località costiere e balneari è già tutto ripristinato”. Così il presidente di Fiba Confesercenti nazionale ed Emilia Romagna, Maurizio Rustignoli, sulla situazione delle spiagge della regione dopo le alluvioni.



Rustignoli ha spiegato ad AdnKronos che “i danni maggiori sono purtroppo nelle zone interne e nel Forlivese”, assicurando che “chi ha prenotato nelle località marittime emiliano-romagnole per fine maggio/inizio giugno può venire tranquillamente perché è tutto in sicurezza”.

Anche gli alberghi delle aree costiere non sembrano aver registrato danni. “Il 100% delle strutture ricettive lungo la costa emiliano-romagnola è oggi operativo - afferma Rustignoli -, perché non hanno subito pressocché alcun danno. Siamo pronti ad accogliere i turisti come sempre”.