di Amina D'Addario

15:29



Sono tante le disdette che si trovano a fronteggiare gli albergatori del riminese dopo la straordinaria ondata di maltempo che ha investito l’Emilia Romagna.

“In questo momento - sottolinea la presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis - il nostro cuore è con la Romagna travolta dall’alluvione e che sta ancora facendo la conta dei danni, ma allo stesso tempo è importante non far passare il messaggio di disastro totale che in questi giorni è prevalso e che ha già portato a tante cancellazioni per la Pentecoste e per l’estate”.



La presidente spiega che a Rimini “nessuna struttura ricettiva o negozio è finito sott’acqua" e che "gli operatori hanno lavorato fin da subito per sistemare le spiagge ed essere pronti a ripartire già nel weekend”.

Stranieri in allarme

Nonostante questo, le immagini dell'entroterra sott’acqua hanno fatto il giro del mondo: “Il vero problema lo viviamo con gli stranieri, soprattutto tedeschi, che non hanno la percezione della conformazione del territorio. È per questo che abbiamo messo in piedi una vera e propria task force che - aggiunge Rinaldis - sta parlando con le agenzie e i tour operator esteri per veicolare le informazioni corrette”.