Toscana e Umbria: sinergia con Trenitalia per promuovere le Terre degli Etruschi

08:00

In attesa della conferma della fermata del Frecciarossa alla stazione di Chiusi in direzione sud, Napoli e direzione nord Firenze - Milano, gli imprenditori dei territori turistici compresi tra Toscana e Umbria rinnovano la volontà di tornare ad investire in un progetto di co-marketing con Trenitalia per la valorizzazione e la promozione dei treni alta velocità che permetta di raggiungere da tutta Italia, in maniera veloce, le antiche Terre degli Etruschi.

Proprio in questo senso è stato implementato negli scorsi anni toscanaumbriaintreno.it, il progetto di incoming turistico territoriale interregionale della rete di imprese aperta Etruria Experience. Il progetto abbraccia i territori compresi tra Toscana e Umbria, in particolare Valdichiana Senese, Valdichiana Aretina, Terre di Siena, Valdorcia, Amiata, Trasimeno-Umbria, che hanno la stazione ferroviaria di Chiusi - Chianciano Terme quale hub strategico per il loro incoming.



Nel portale sono contenute le proposte turistiche e commerciali di questi territori, soggiorni in occasione di speciali eventi, pacchetti ed offerte per chi decide di arrivare nella stazione ferroviaria di Chiusi - Chianciano Terme con i treni Frecciarossa con le formule ‘Viaggio rimborsato’ e ‘Offerta fedeltà’. Si tratta di una scontistica dedicata a coloro che soggiornano nelle strutture convenzionate che riconosceranno uno sconto sull’importo totale del soggiorno pari all’importo totale dei biglietti del treno. Sconti particolari sono applicati anche nel caso in cui un viaggiatore decida di fare un viaggio di un solo giorno e consumare pasti o usufruire di altri servizi alle terme, in ristoranti e locali convenzionati.

Ai fini dell’attuabilità del progetto sarebbe opportuno anche un collegamento diretto tra l’aeroporto di Roma-Fiumicino e la stazione di Chiusi-Chianciano Terme.



“Accedere ad aree interne con il Frecciarossa d’estate è un’ulteriore occasione per aprire il territorio toscano ai visitatori e renderlo ancor più accessibile nel segno della sostenibilità - commenta Leonardo Marras, assessore all'Economia e al Turismo della Regione Toscana -. Il treno è importante per il turismo in generale, ma soprattutto rappresenta il mezzo privilegiato per i cicloturisti che, come ci dicono i dati delle ultime stagioni, stanno scegliendo sempre di più la nostra regione. Inoltre, operazioni di co-marketing come questa, contribuiscono a consolidare l'immagine della Toscana come destinazione privilegiata per i cittadini italiani e come opportunità per i turisti stranieri di scoprire anche mete dell'Italia meno note”.