Von der Leyen: “Attiveremo fondi in sostegno dell’Emilia Romagna”

11:06

“Il mezzo più appropriato di sostegno è il fondo di solidarietà ed è molto urgente attivarlo”. Queste le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, dopo la visita dei territori colpiti dall’alluvione, avvenuta ieri in compagnia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Nel corso del punto stampa, Von der Leyen, che ha potuto sorvolare le aree maggiormente danneggiate dalle esondazioni, ha assicurato così l’intervento da parte dell’Ue, precisando che, riporta Corriere.it, sarà stanziato inizialmente un contributo per ogni disastro, in previsione dell’arrivo fra tre mesi dei fondi veri e propri.



Sarà possibile, inoltre, reperire altre risorse dal fondo di emergenza per l’agricoltura, dal fondo di coesione e dal Next generation Eu, dove sono previsti 6 miliardi per la prevenzione di inondazioni e terremoti.