08:35

"Le coste sono salve, l'Emilia Romagna è pronta per ospitare. Non dobbiamo far passare l'immagine, come putroppo sta passando soprattutto sui giornali stranieri, che sia sommersa dall'acqua". Il messaggio che il ministro del Turismo Daniela Santanchè affida ai microfoni di Gente di Viaggi non lascia spazio alle interpretazioni: l'Emilia Romagna, dopo i tragici fatti delle scorse settimane, ora più che mai non può fare a meno dell'estate.



"Dopo la tragedia che c'è stata si andrebbe incontro a una tragedia economica. Questo è un popolo che vive di turismo", evidenzia ancora il ministro.



Per questo l'Italia ha lanciato una campagna di sostegno all'Emilia Romagna indirizzata ai prinicipali mercati esteri di riferimento.