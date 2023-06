08:31

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, lancia una vera e propria bomba nel mondo degli affitti brevi per turismo. La città, infatti, ha deciso di approvare un provvedimento per il divieto, a partire dal mese di giugno, di utilizzare immobili con destinazione residenziale per affitti turistici brevi.

Il provvedimento non sarà retroattivo, ma, nelle intenzioni dell’amministrazione, vuole contenere la fuga dei residenti dal centro storico, e si presenta come un vera e propria scossa sulla questione della gentrificazione delle città d’arte.



Il sindaco Nardella ha annunciato il provvedimento in una conferenza stampa. “Ci rendiamo conto che è una norma ardita – ha detto - ma siamo convinti di poterla sostenere giuridicamente. Se non facciamo azioni politiche dirompenti nessuno si muove”.



Nardella si dice insoddisfatto, invece, della prima bozza del Ddl sugli affitti brevi fatto circolare dal ministro Santanché, in particolare perché “non c’è nessuno strumento di pianificazione e regolazione affidato alle amministrazioni locali; i sindaci sono ignorati”.



Per chi tornerà a affittare per periodi di lunga durata, lasciando il mondo degli affitti brevi, sono previsti incentivi, come l’azzeramento dell’Imu sulla seconda casa per tre anni.