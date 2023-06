Friuli Venezia Giulia verso un anno record: obiettivo 10 milioni di presenze

11:25

Si prospetta un anno decisamente positivo per il Friuli Venezia Giulia. Dopo aver chiuso il 2022 con la cifra record di 9,4 milioni di presenze, la regione prevede quest’anno di superare quota 10 milioni.

A far ben sperare la performance della prima parte del 2023. Secondo i dati diffusi ieri, in occasione della presentazione della nuova proposta turistica della regione, nel periodo compreso tra gennaio e maggio, riporta Ansa.it, il Friuli ha registrato un aumento delle presenze del 14,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a 2.145.700.



Cresciute sia le presenze straniere (+20,4%), che quelle italiane (+9,5%).



Le top destination

Particolarmente gettonate la Carnia, che ha registrano un +36,6%, Piancavallo e le Dolomiti Friulane (+27,5%), Tarvisiano (+25,1%).



Bene anche le città. In vetta Udine (+23,9%), seguita da Trieste (+16,3%), Gorizia (+12,5%) e Pordenone (+8,7%). Ma crescono anche Grado, Aquileia e Palmanova (+2,5%), nonché le località balneari di Marano Lagunare e Lignano Sabbiadoro (+5,3%).



"I risultati - ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive turismo Sergio Emidio Bini - sono il frutto di un’attenta e lungimirante programmazione, di investimenti mirati e importanti, e di un lavoro di messa a sistema, fatto in squadra, con tutti gli attori. Un bilancio molto positivo - ha concluso - che lascia aperti importanti margini di sviluppo, su cui continueremo a lavorare con determinazione e programmazione di lungo periodo”.