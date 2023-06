Emilia Romagna, l’emergenza alluvione non frenerà il turismo: la previsione Demoskopika

15:17

L’Emilia Romagna tra le prime dieci regioni italiane per incremento degli arrivi nel 2023. A dirlo sono i dati del ‘Tourism Forecast Summer 2023’ dell’Istituto Demoskopika, che a livello nazionale quest’anno prevedono oltre 68 milioni di arrivi e quasi 267 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente pari al 4,3% e al 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Le previsioni fanno ben sperare dopo le alluvioni che hanno colpito il territorio nelle scorse settimane. Nonostante l’emergenza, dalle ripercussioni, ad oggi, difficilmente quantificabili, sottolinea l’indagine Demoskopika, “il sistema turistico emiliano-romagnolo risulta tra le prime dieci destinazioni regionali italiane per incremento degli arrivi nel 2023: 6,3 milioni rispetto ai 6,1 milioni del 2022 registrando una crescita pari al 4 per cento”.



Significativo sottolinea ancora il report “anche l’aumento delle presenze sul territorio regionale, pari a quasi 500 mila notti in più rispetto ai 12 mesi dello scorso anno. Bene, infine anche la spesa turistica, con una stima di 3,7 miliardi di euro pari ad un balzo in avanti di 6,2 punti percentuale per la sola estate dell’anno in corso”.



Previsioni che “ci fanno gioire”, ha commentato il ministro del Turismo Danielà Santanchè, affermando che “è di vitale importanza che sia così”.