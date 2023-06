Ligurian Riviera, maxicampagna social internazionale

13:58

Sono Francia, Svizzera e Sud della Germania, in particolare la Baviera, i mercati di riferimento per la Liguria per la nuova campagna promozionale del brand ‘Ligurian Riviera’, che ha programmato iniziative sui maggiori portali del settore, ma anche su quelli generalisti, con campagne digital a supporto e l’intento di allungare la stagionalità dell’incoming.

Gli obiettivi per i mercati esteri

Per il mercato tedesco l’obiettivo è di raggiungere una copertura social di 950mila utenti, per la Svizzera di 650mila utenti e per la Francia di 500mila utenti. A conti fatti l’azione diversificata sui tre mercati internazionali consentirà al brand Ligurian Riviera di avere una copertura social di 2,1 milioni di utenti e soprattutto di generare 10,4 milioni di impressions.



Focus sulla Penisola

Le strategie di social media marketing per l’estero sono state pianificate da maggio fino a ottobre, mentre per l’Italia proseguiranno fino a dicembre. Per il nostro Paese gli obietti di mercato riguardano diverse aree geografiche. In particolare, oltre al Piemonte e alla Lombardia che da sempre rappresentano i bacini di provenienza tradizionali dei turisti che raggiungono la Ligurian Riviera, si è deciso di estendere il raggio d’azione della campagna promozionale anche all’Emilia Romagna, quindi al Veneto, alla Valle d’Aosta, alla Toscana e al Lazio. Si punta a generare 145 mila clic, oltre 124mila atterraggi landing, ma soprattutto a raggiungere una copertura social di 2,9 milioni di utenti e 11 milioni e mezzo di impressions.