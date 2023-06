Indagine Faita-Federcamping e Ciset: in crescita arrivi e presenze in campeggi e villaggi turistici

09:45

Arrivano segnali incoraggianti sul fronte dei campeggi e dei villaggi turistici. Secondo i risultati dell’indagine condotta da Faita-Federcamping insieme al Ciset, la stagione estiva dovrebbe fare registrare un nuovo incremento sia negli arrivi (390mila in più, +3,7 per cento) sia nelle presenze (2 milioni, +3 per cento). Con questo incremento si arriverebbe a fine anno con quasi 11 milioni di arrivi totali e 67 milioni di presenze.

In base alle prenotazioni effettuate fino a maggio a fronte di una certa stabilità da parte degli italiani si registra invece un aumento di quasi due punti percentuali dall’estero, con in testa tedeschi e olandesi seguiti da austriaci e francesi.



Le considerazioni

“Le previsioni evidenziano la vivacità e la rilevanza di un comparto con strutture e servizi all’altezza delle aspettative della clientela sempre più alla ricerca di una modalità di vacanza a più stretto contatto con la natura – sottolinea il presidente Faita Alberto Granzotto -. Gli investimenti realizzati negli ultimi anni dalle nostre imprese in materia di sostenibilità ed accessibilità, garantiscono questa perfetta rispondenza alla domanda, avvicinando inoltre al mondo dell’Open Air nuove fasce di ospiti”.