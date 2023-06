UlisseFest, dal 13 al 16 luglio il festival del viaggio torna a Pesaro

11:15

Lonely Planet torna a Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, dal 13 al 16 luglio per la sesta edizione dell’UlisseFest, il festival del viaggio che quest’anno attende 150 ospiti e proporrà 50 appuntamenti in 4 giorni.

Il festival è ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia dal 1992 ed è promosso dal Comune di Pesaro. Tra i media partner RAI Radio 3, Adnkronos, l’associazione Igers Italia, Marche Radio, Radio Incontro, Il Giornale della Musica.

L’edizione di quest’anno coincide con un evento importante per Lonely Planet: il 2023 segna il 50° anniversario della casa editrice fondata nel 1973 da Tony e Maureen Wheeler al termine dell’epico viaggio che dall’Europa li portò in Australia, dopo aver attraversato l’Asia lungo il celebre hippie trail.

Tra caos e poesia

Il tema di questa sesta edizione è ‘Tra caos e poesia’, due sensazioni contrapposte che spesso proviamo quando ci troviamo lontani da casa, in luoghi di cui ignoriamo lingua, cibi, tradizioni e abitudini, sopraffatti dalla diversità e da un senso di confusione.

UlisseFest vedrà avvicendarsi sui palchi e nelle piazze di Pesaro personalità di spicco del panorama culturale italiano tra scrittori, giornalisti, artisti e semplici viaggiatori, fotografi di viaggio e reporter, poeti, influencer ed esperti di comunicazione digitale. Tra gli ospiti Franco Arminio, Vinicio Capossela, Moreno Cedroni, Simone Cristicchi e Amara, Bill De Blasio, Donatella Di Pietrantonio, Umberto Galimberti, Saimir Kristo, Vito Mancuso, Mike Maric, Eliades Ochoa, Stefania Parmeggiani, Carlo Ratti, Stefano Senardi, Cecilia Sala, Tony Wheeler.



Per aprire l’edizione 2023, la sera del 13 luglio Vinicio Capossela salirà sul palco per offrire uno spettacolo animato dalle musiche e dalle parole delle Tredici canzoni urgenti che danno il titolo al nuovo album (biglietti in vendita su VivaTicket). Il giorno successivo saranno protagonisti Simone Cristicchi e Amara nel concerto gratuito per Battiato ‘Torneremo ancora’.

Da oltre oceano arriverà a Pesaro per il grande spettacolo della sera di sabato 15 luglio in piazza del Popolo Eliades Ochoa (ingresso gratuito). Dopo i concerti, la festa proseguirà con i dj set all’Acquedotto, nuovo spazio di intrattenimento di Pesaro, dove si ballerà fino a notte fonda.



Il mondo dei viaggi a Pesaro

Moltissimi gli altri appuntamenti e gli incontri che andranno ad analizzare diverse tematiche connesse al mondo dei viaggi in tutte le sue sfaccettature, il cui calendario completo è disponibile a questo link.

Inoltre, da segnalare il tradizionale appuntamento con i workshop del Festival, da sempre presenti a UlisseFest, che evolve e si organizza quest’anno nella Lonely Planet Academy. E ancora, sedute di yoga all’alba in collaborazione con Presstour by Turisanda, mindfulness e meditazione in collaborazione con Shiruq, aperitivi a base di specialità umbre in collaborazione con Umbria e show cooking di confine dal Friuli Venezia Giulia, phototrekking urbani e un food truck collocato per la sola giornata di giovedì 13 su piazzale della Libertà, che offrirà gratuitamente i sapori delle eccellenze della cucina veneta.



Commenta il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro: “L’Unwto registrava, prima della pandemia, 1,5 miliardi di turisti in tutto il mondo. Basta questo dato a ricordarci quanto sia urgente una riflessione sul tema del viaggio, il suo racconto, le sue implicazioni. Il ricco programma della sesta edizione del Lonely Planet UlisseFest vuole dare il suo contributo su questo tema, con l’obiettivo di portare ‘il mondo a Pesaro e Pesaro nel mondo’”.



“Siamo molto soddisfatti che per il secondo anno consecutivo Lonely Planet abbia scelto Pesaro per UlisseFest, la festa del viaggio – ha aggiunto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci -. Una manifestazione di altissimo livello, che ha la capacità di far parlare di sé, e che richiama ogni anno tanti appassionati. Un grande evento che si inserisce nel ricchissimo programma dell’’Estate da Capitale’ che ci traghetterà al 2024, anno che vedrà Protagonista Pesaro in Italia e nel mondo come Capitale italiana della Cultura”.