La Toscana promuove il turismo enogastronomico

“L’enogastronomia è ormai una vera e propria motivazione di viaggio: si sceglie di venire in Toscana per assaggiare i prodotti di grandissima qualità che caratterizzano la nostra regione, per fare esperienze dirette a contatto con i produttori”. Motiva così l’assessore regionale al Turismo Leonardo Marras il nuovo accordo siglato tra Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana e Toscana Promozione Turistica.

L’obiettivo è valorizzare e promuovere le eccellenze della Toscana a livello nazionale e internazionale e migliorare l'accoglienza del turista enogastronomico.



“I prodotti dell’agricoltura sono un biglietto da visita internazionale per la Toscana – conclude Marras -, anche per questo abbiamo deciso di integrare dentro Vetrina Toscana i mondi del vino e dell’olio, con tutte le loro ricchezze, peculiarità, esperienze già consolidate e quelle da realizzare”.