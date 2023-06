Fondo Unico per il Turismo, ecco i soldi per le Regioni

13:59

Si va da un massimo di 5 milioni e 300 mila euro per il Veneto a un minimo di 1 milione e 275 mila euro per il Molise nel riparto del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di parte corrente.

Pubblicità

Il riparto delle risorse, che per il 2023 ammontano a un totale di 50 milioni di euro, è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede di Stato-Regioni.



I fondi potranno essere utilizzati per interventi rivolti alla promozione turistica e al sostegno degli operatori del settore.



Nel dettaglio, a Bolzano spettano 2 milioni 550mila euro, a Trento 1 milione 680mila euro, al Veneto 5.327.500 euro, alla Toscana 4.002.500 euro. E ancora, alla Lombardia 3.567.500, all’Emilia Romagna 3 milioni 560mila euro, al Lazio 3 milioni 485mila euro, alla Campania 2 milioni e 510mila euro.



Sono 2 milioni 135mila euro i fondi attribuiti alla Puglia, 2.117.500 quelli per la Sardegna, 2 milioni 115mila quelli per la Sicilia. La Liguria si aggiudica 2.112.500 euro, il Piemonte 2.102.500, le Marche 1.842.500, la Calabria 1.795.000.



Si scende a 1.767.500 per il Friuli Venezia Giulia, 1.602.500 per l’Abruzzo, 1.587.500 per l’Umbria, 1.457.500 per la Valle d’Aosta, 1.407.500 per la Basilicata e infine il Molise si aggiudica 1 milione e 275mila euro.