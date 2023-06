Venezia restaura i musei cittadini: riapre Ca' Rezzonico

13:42

Riapre al pubblico Ca’ Rezzonico, il museo del Settecento veneziano, dopo i lavori di restauro e adeguamento funzionale.

I lavori hanno interessato il pianterreno, la parte dei servizi di accoglienza per il pubblico, biglietteria, bookshop, bar, guardaroba, che dopo l’Acqua granda del 2019 avevano bisogno di un completo ripensamento. Sono stati, inoltre, rivisti gli impianti di illuminotecnica, si legge su Hotelmag, con un’attenzione al risparmio energetico ma anche al mantenimento dell’originalità del palazzo, con interventi ‘discreti’ rispetto al contesto. Il restauro del Museo ha consentito anche modifiche degli allestimenti e l’intervento sul piano terra: dall’imbarcadero di Ca’ Rezzonico si accede liberamente al giardino attrezzato con giostrine a tema per i bambini, allo Spazio ‘700, con giochi inclusivi e accessibili, e al nuovo bar con affaccio sul Canal Grande.



Il passaggio successivo riguarderà il restauro del soffitto del salone da ballo e delle facciate laterali: durerà oltre un anno, offrendo la possibilità al pubblico e agli studiosi di ammirare gli affreschi dai ponteggi.



“Il nostro obiettivo – ha sottolineato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – è continuare ad alzare il livello di accoglienza in tutte le realtà culturali cittadine. Stiamo lavorando al restauro di Palazzo Ducale, su Palazzo Correr, sul Museo del Vetro, a Murano. Decine di milioni di euro sono stati investiti a Forte Marghera ed ora avvieremo i lavori all’ex emeroteca di via Poerio, al Palaplip, al Museo del Centro Candiani: tre spazi che daremo in gestione alla Fondazione Musei. Una nuova scommessa, questa volta in sinergia con i sindacati e Vela, sarà, inoltre, la valorizzazione del capannone del Petrolchimico, che diventerà luogo di dibattiti, poesia e musica, legati al mondo del lavoro”.