Vacanze a luglio, Roma è la più desiderata dagli italiani

C’è Roma in vetta ai desideri degli italiani per le vacanze di luglio. A dirlo è il portale jetcost.it, che, nonostante l’aumento dei prezzi e la complicata situazione economica di tutta Europa, rileva per il mese alle porte un un incremento delle prenotazioni di alloggi del 33%, rispetto allo scorso anno.

Sul podio, dopo la Capitale, si aggiudicano il secondo e terzo piazzamento Milano e Jesolo, seguite a ruota da Gallipoli e Capri.



La top ten continua poi con Lampedusa, sesta davanti a Lignano Sabbiadoro e Reggio Emilia. Chiudono Riccione e San Vito Lo Capo.



Allargano la lente sulle 40 mete più richieste, la Sicilia è la regione più gettonata, con sette città particolarmente ambite, seguita dall’Emilia-Romagna con cinque e da Lazio, Campania e Puglia con quattro.