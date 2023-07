Il turismo spinge il Pil italiano: i dati Bankitalia

12:00

I turisti stranieri tornano a viaggiare in Italia, ma soprattutto, gli italiani sono tornati a viaggiare all’estero. Lo dice l’indagine di Banca d’Italia sul turismo internazionale, che evidenzia come nel primo trimestre del 2023, grazie al costante recupero dei viaggi per vacanze, sia proseguita la ripresa di entrambi i flussi di spesa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La spesa degli stranieri in Italia (+35 per cento) ha beneficiato soprattutto dell'incremento del numero di viaggiatori, mentre quella dei viaggiatori italiani all'estero (+46 per cento) è dipesa principalmente dall'aumento della spesa pro-capite.



Nel confronto con il periodo pre-pandemico, entrambi i flussi si sono collocati su livelli superiori a quelli del primo trimestre del 2019, lievemente per quelli in ingresso (dell'1,1 per cento) e in misura maggiore per quelli in uscita (del 10,7 per cento).



Bankitalia ha anche pubblicato i dati del 2022, evidenziando come la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia sia più che raddoppiata rispetto al 2021, mantenendosi però di un 10% più bassa rispetto al periodo pre-pandemico.



La spesa dei viaggiatori italiani all’estero è cresciuta in misura analoga; ne è derivato un consistente ampliamento dell’avanzo della bilancia dei pagamenti turistica, tornato al livello del 2019 (all’1,0 per cento del Pil, da 0,5 nel 2021).



In un contesto di ripresa del turismo internazionale a livello globale, ad eccezione dei paesi asiatici in cui le restrizioni ai movimenti si sono protratte per larga parte del 2022, la quota di mercato dell’Italia è significativamente cresciuta, dal 3,9 al 4,5 per cento.