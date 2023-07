Wechat b2b Enit: riparte la piattaforma per intercettare il mercato cinese

13:34

È nuovamente operativa la piattaforma WeChat Mini Program B2B di Enit, dedicata al mercato cinese. Sviluppata nel 2021, ma sospesa a causa della pandemia, funziona come una vetrina permanente e gratuita che consente di intercettare i buyer cinesi del settore turistico outbound e, ai buyer cinesi, di visualizzare i profili delle imprese italiane registrate e di interagire richiedendo un appuntamento, di conoscere e contattare gli enti turistici italiani per creare nuove collaborazioni e offerte di business.

Pubblicità

Sul Mini Program, si legge su Hotelmag, sarà anche possibile, nei prossimi mesi, organizzare webinar personalizzati di presentazione di prodotti o destinazioni.



WeChat è l’app di messaggistica più utilizzata in Cina, e una delle funzioni più diffuse nel settore B2B è il Mini Program.



Enit promuoverà la piattaforma in Cina tra le aziende del settore. Le imprese italiane del turismo, grazie alla registrazione su questa piattaforma, potranno disporre di una pagina dedicata, tramite la quale i buyer cinesi potranno contattare le controparti italiane.



Per la registrazione è necessario registrarsi sul sito mp.visittaly, creare un profilo aziendale e scaricare la app WeChat creando un profilo personale.