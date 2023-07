Capri: progetto musei per elevare l'offerta culturale

09:45

Nascono i Musei di Capri. È la novità del progetto che mira a far rientrare tutti i siti statali dell’isola in una direzione autonoma, e che prende il via con il restauro di Villa Jovis, il cui impianto architettonico si sviluppa su una superficie di 7mila mq, tra boschi e giardini.

Pubblicità

Il finanziamento erogato, si legge su Hotelmag, è di oltre 7 milioni 500mila euro: circa 5 milioni sono stati destinati al restauro e al consolidamento statico dei resti archeologici, alla messa in sicurezza dei belvedere e al miglioramento dell’accessibilità ai percorsi di visita.



“L’offerta turistica di Capri deve essere anche un’offerta di cultura di elevata qualità – ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine del sopralluogo effettuato a Villa Jovis, insieme al direttore generale Musei, Massimo Osanna, e il soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo -. Le risorse ci sono, e siamo pronti a ulteriori stanziamenti se dovesse servire”.



Con parte dei fondi è già stato installato un sistema di videosorveglianza e antintrusione, rifatto l’impianto di illuminazione ed è stata effettuata la bonifica della vegetazione. A breve verrà completato anche il restauro della Torre Faro.



Gli spazi annessi alla Chiesa di Santa Maria del Soccorso ospiteranno un museo virtuale.