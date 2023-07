Marche: le strategie per l'occupazione nel turismo

17:32

Rilanciare l’occupazione nel settore turistico che da tempo soffre di carenza di personale. È il tema su cui si sta muovendo la Regione Marche, che ha istituito tavoli di confronto con gli operatori. Dopo la riunione dello scorso aprile, si legge su Hotelmag, il secondo incontro ha approfondito le iniziative e le opportunità legate alla formazione professionale e all’inserimento lavorativo dei disoccupati.

“Un obiettivo non direttamente collegato alla stagione in corso – ha rimarcato l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi -, ma strategico per le Marche, che puntano sulle peculiarità del proprio territorio per rafforzare l’attrattività turistica e consolidare un settore strategico per l’economia regionale. Quando parliamo di formazione, non bisogna pensare a un bando o a un’iniziativa unica, ma a un pacchetto di azioni continue da programmare e opportunità da cogliere. L’auspicio è che ci sia una convergenza di più soggetti e attenzione verso i percorsi formativi, per cogliere una modalità alternativa rispetto a quella scolastica tradizionale o del mondo del lavoro”.



Altre opportunità sono rappresentate dalla formazione continua già avviata per diversi settori imprenditoriali e che potrebbe essere calibrata anche su quella del turismo.



E sul tema della stagionalità del lavoro, dal confronto è emerso che è proprio questo uno dei limiti principali a ostacolare l’occupazione nel turismo. “È necessario garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e destagionalizzare il turismo marchigiano – ha aggiunto Aguzzi – per garantire un futuro ai giovani e un’occupazione stabile. Quella della destagionalizzazione è una strategia su cui stiamo lavorando, a partire dalle risorse investite sul rilancio dei borghi”.