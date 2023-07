09:46

“In Italia mancano gli alberghi”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, tornata a parlare in pubblico in occasione del Festival della Versiliana, a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. La titolare del dicastero ha espresso il suo parere sul tema degli affitti brevi, affermando come una regolamentazione sia necessaria e tuttavia sottolineando la carenza di posti negli alberghi: “Abbiamo un milione di posti letti – ha affermato -, sono diminuiti. Abbiamo bisogno di più strutture ricettive, a tutti i livelli, perché fortunatamente nel mondo c’è molta voglia di Italia”.

Il numero chiuso non risolve l'overtourism

Sul tema dell’overtourism ha poi sostenuto che la soluzione non può essere il numero chiuso: “Quando sento parlare di ‘overtourism’ - ha precisato, secondo quanto riportato da open.online - è che forse non siamo stati capaci a organizzare il turismo. Io sono fortemente contraria al numero chiuso. Sarebbe la situazione più facile, ma non è quella che una nazione come la nostra deve adottare”.



Infine ha ribadito come l’Italia debba guardare all’organizzazione. “Organizzazione, ad esempio, - ha concluso - è arrivare e non trovare la fila di chilometri per un taxi”.