Emilia Romagna in Germania: “La Riviera è sicura”

13:41

“Venite a vedere con i vostri occhi, così potrete rendervi conto di persona che la Riviera e il nostro mare sono quelli di sempre”.

È questo il messaggio che Stefano Bonaccini e Andrea Corsini, rispettivamente presidente e assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna, hanno lanciato al mercato tedesco in occasione di una conferenza stampa a Francoforte, come si legge su Hotelmag.



Organizzata dallo Stato dell’Assia, con il ministro di Stato e capo della Cancelleria, Axel Wintermeyer, la conferenza ha visto la presenza dell’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, e della ceo di Enit, Ivana Jelinic.



Un messaggio per rassicurare il comparto del turismo di un Paese di grande importanza per l’inbound romagnolo, dopo l’alluvione del maggio scorso.