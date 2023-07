Gli inglesi premiano l'Italia, miglior meta europea per il The Daily Telegraph

14:28

Italia migliore meta europea 2023 e Venezia ‘Best European City’. Doppio premio per il nostro Paese da parte dei lettori del britannico The Daily Telegraph, che dimostrano così di apprezzare l’eccellenza della Penisola.

"Uno stimolo a proseguire"

“Non si tratta soltanto di un riconoscimento per le meraviglie italiane, il lavoro di un’intera filiera di professionisti e l’operato di promozione del Ministero del Turismo - commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Dev’essere, infatti, anche uno stimolo, un incentivo a proseguire su questa strada e a dare sempre il meglio, insieme, per conseguire obiettivi ancora più ambiziosi e dimostrare, giorno dopo giorno, di meritare l’ammirazione e l’amore che il mondo intero prova per la nostra splendida Italia. Un attestato che inoltre evidenzia l’importante investimento che il Governo sta facendo nel settore”.



The Daily Teleraph è uno dei quotidiani più letti in Gran Bretagna, sia cartaceo che online, con 800mila copie stampate al giorno.



"Nuovi spunti di mercato"

“Un'altra testimonianza di quanto l’Italia stia lavorando bene in termini di promozione del brand riconosciuto a livello internazionale da un pubblico molto attento ed esigente - aggiunge Ivana Jelinic, presidente e ceo Enit -. Questo premio non solo ci inorgoglisce, ma consente anche di avere nuovi spunti di mercato per orientare l’offerta tenendo conto anche delle scelte dei lettori del giornale”.

In qualità di ‘Best European City’ Venezia ha vinto ai Telegraph Awards battendo Roma e Siviglia, mentre le altre candidate per il premio di ‘Best European Country 2023’ erano Grecia e Norvegia.

Credits Ph - Chait Goli