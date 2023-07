di Paola Trotta

Viaggio inaugurale ieri del Frecciarossa Roma-Pompei con a bordo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, il sottosegretario Cultura Gianmarco Mazzi, l'ad di Trenitalia Luigi Corradi e l'ad di FS Luigi Ferraris e la stampa. “Turismo e cultura sono la nostra benzina produttiva. Il punto è riuscire a metterli a disposizione in maniera più semplice e comoda ai turisti, che oggi hanno legittimamente pretese più alte” afferma la premier.

“C'è una competitività nel mondo che si fa strada, e sulla quale l'Italia non può rimanere indietro, adagiandosi sul grande patrimonio che ha. Dobbiamo riuscire a legare questo patrimonio anche a un'offerta ampia, sempre più semplice e apprezzata. Questo è il grande sforzo che stiamo cercando di fare anche con questa iniziativa”. E su Pompei aggiunge: “Questa iniziativa speriamo abbia un successo tale da essere implementata in termini di tratte e potrà essere più fruibile perché il nostro obiettivo è quello di collegare il grandissimo patrimonio che abbiamo anche a una fruibilità e una facilità di raggiungimento che in tempi come questi è fondamentale”.



Le eccellenze del Paese

Il ministro Sangiuliano ha sottolineato che “Pompei è un’eccellenza. Si è concluso da poco il grande progetto, che ha ridato lustro a questo luogo dopo anni di degrado. Ma noi non ci fermiamo, sto provvedendo a finanziare nuove opere di scavo, nuovi allestimenti, nuovi miglioramenti di servizio”. E ha aggiunto: “Siti come questo di Pompei, ma tante altre bellezze della nostra nazione, sono la geografia identitaria del nostro popolo e sono anche una grande opportunità di sviluppo socio-economico". Secondo le intenzioni di Trenitalia, in base al gradimento dei viaggiatori, la tratta potrà essere ampliata in termini di orario.



Come funziona

Il Frecciarossa 1000, treno di punta della flotta di Trenitalia ogni terza domenica del mese, collega Roma a Pompei in un'ora e 47 minuti, per poi tornare la sera in due ore e un quarto.