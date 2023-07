Puglia: è la vacanza in trullo la regina dell'estate

19:31

Secondo l'ultimo rapporto di AirDna sul mercato europeo degli affitti a breve termine, il 2023 ha registrato anche nel nostro Paese un aumento del 37% rispetto al 2022 e del 148% rispetto al 2021. Italiani e stranieri scelgono sempre più spesso la casa come soluzione ideale per le proprie vacanze, ma senza rinunciare a un tocco di unicità: in Puglia questa tendenza prende forma nella semplicità architettonica dei trulli. Queste rurali abitazioni sono diventate una delle attrattive turistiche più importanti d’Italia, non a caso sono nel mirino dei turisti.

“Il trullo non va concepito solo come uno spazio abitativo messo a nuovo e dotato di ogni comfort – afferma Domenico Miccione, founder di Immovare.it -. Soggiornare in una di queste architetture significa immergersi in una tradizione antica ed entrare in sintonia con il paesaggio”.

Dalle soluzioni più rustiche agli ambienti più raffinati e di design, i trulli ristrutturati nell’area sud della Puglia da Bari a Lecce, sanno accontentare i gusti di chi cerca un’esperienza autentica e non convenzionale, sia in coppia, sia in famiglia.