Via alla nuova campagna del Lazio: obiettivo, prolungare i soggiorni

09:21

È ‘All you need is Lazio’ il claim della nuova campagna di promozione turistica del Lazio, il cui obiettivo è incentivare i turisti internazionali in visita a Roma ad allungare la permanenza in regione per scoprire anche le altre province.

L'immagine della campagna, il cui slogan italiano è ‘C'è tutto un Lazio intorno’, è quella di un pianeta, il ‘Pianeta Lazio’, dove si fondono le cinque province della regione, con al centro due persone entusiaste che abbracciano idealmente il paesaggio che si sviluppa intorno, a comunicare un messaggio di benvenuto.



Intanto il trend della regione, spiega Ansa, è positivo. Secondo i dati provvisori di Radar, Osservatorio del turismo della Regione, nel primo semestre 2023 il Lazio ha ottenuto un incremento del 45,9% di visitatori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Se Roma ha fatto segnare un più 49,4%, con 4.625.696 turisti rispetto ai 3.095.479 dello scorso anno, Frosinone ha registrato un incremento del 31,4% con 160.946 arrivi, Viterbo ha finito il semestre a più 22,1%, a più 5% Latina e a più 4,4% Rieti.