Caner, Veneto: “I turisti sono soddisfatti delle nostre destinazioni”

08:00

Il Veneto gode di un’ottima reputazione online, secondo i dati dell’Osservatorio del Turismo Regionale Veneto, frutto della collaborazione con The Data Appeal Company. “Nel periodo compreso fra inizio maggio e metà luglio le destinazioni venete godono di un’ottima reputazione online – dice l’assessore regionale al Turismo Federico Caner - . La valutazione dei turisti oscilla, infatti, tra l’85/100 e l’88/100”.

I dati emergono dalle elaborazioni presenti nella sezione di Hospitality Data Intelligence dell’Osservatorio del Turismo Regionale, implementata grazie alla collaborazione con Federalberghi Veneto, Faita Nordest, CCIAA di Padova, Padova Convention and Visitors Bureau e Hospitality Benchmark.



“I turisti che visitano le destinazioni del Veneto sono estremamente soddisfatti dall’accoglienza ricevuta e dell’ampia offerta turistica – dice Caner -. La stagione turistica estiva 2023 in Veneto è partita con piede giusto: a maggio e giugno c’è stato un incremento del tasso di occupazione in quasi tutti i comparti ricettivi (città d’arte, mare, montagna, lago, terme) e nei campeggi. In particolare, per il comparto ricettivo si nota un aumento del turismo più marcato nelle città d’arte, alle terme e in montagna, destinazioni che avevano visto una più lenta ripresa nel 2022. Alle terme e nelle città d’arte il tasso di occupazione delle camere è superiore al 70% con un incremento rispettivamente del +8,6% e +7,6%. La montagna vede, invece, un tasso di occupazione tra il 45 e il 55%, considerando anche che il mese di maggio rappresenta un periodo di bassa stagione per questo comparto, e in aumento del +14,2% rispetto allo stesso periodo del 2022”.



Dai giudizi dei turisti emerge però la preoccupazione legata all’incidenza dell’aumento dei costi della vacanza, che risulta più marcato durante la stagione estiva.



Guardando ai mesi successivi, i dati e le previsioni per il mese di luglio (rilevati nella terza settimana di luglio) vedono un tasso di occupazione medio già superiore all’ 80% per mare e lago; del 75% per le città d’arte e oltre il 65% per terme e montagna. Per quanto riguarda il mese di agosto invece, le prenotazioni già effettuate registrano un’occupazione media del 65% per lago e mare, superiore al 50% in montagna e alle terme e del 40% nelle città d’arte.