Natura, cultura e tradizioni: gli ingredienti dell'estate in Valle d'Aosta

13:15

L’estate valdostana non è solo sinonimo di natura, ma anche di cultura e tradizioni. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, infatti, nel centro storico di Aosta si mette in mostra il patrimonio dell’artigianato di tradizione. Oltre alla celebre Fiera di Sant’Orso, a gennaio, nella bella stagione troviamo, infatti, tre appuntamenti imperdibili, che celebrano le eccellenze artigianali valdostane. Dal 22 luglio all’8 agosto si susseguono, una dopo l’altra, la 70esima edizione della Mostra concorso dell'artigianato valdostano di tradizione, L’Atelier des métiers e la Foire d’été.



Il tour ideale

Tutte occasioni per scoprire e conoscere il patrimonio storico e culturale di Aosta, il cui tour ideale può partire dall’Arco di Augusto e proseguire lungo l’asse centrale della cittadina, passanto per il Teatro e il Criptoportico sotterraneo. E poi l’arte medievale delle chiese: la cattedrale di Santa Maria Assunta, la basilica paleocristiana di San Lorenzo e il complesso ecclesiastico di Sant’Orso. Tutti luoghi che si possono anche scoprire attraverso l’evento Culturété, che offre visite guidate fino alla fine di agosto.



Infine, nei giorni dall’11 al 14 agosto GiocAosta propone la scoperta del centro storico della città divertendosi in una grande ludoteca. A poca distanza dal capoluogo è pssibile scoprire alcuni tra i castelli più famosi, trea cui quello di Saint-Pierre, recentemente restaurato, il vicino castello di Aymavilles e quello reale di Sarre.



Come prenotare

Il portale Booking Valle d’Aosta - lo strumento per la prenotazione dei soggiorni gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo - offre l'elenco delle strutture ricettive della regione (alberghi, RTA, B&B, agriturismi e appartamenti), con la possibilità di prenotare direttamente online senza intermediari e senza alcun costo di prenotazione, selezionando in base al comprensorio o al tipo di esperienza desiderata.