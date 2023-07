L'Italia verso lo stato di emergenza climatico. La decisione oggi in Cdm

10:55

Tempeste e trombe d'aria in Lombardia, incendi al Sud: l’Italia viaggia in queste ore verso lo stato d'emergenza. La decisione dovrebbe arrivare oggi in Cdm.

Come riporta Ansa le regioni stanno censendo gli ingenti danni a edifici, strutture e all’agricoltura causati dal maltempo e dagli incendi.

"Vorrei rivolgere un appello a Bruxelles, ma lo formalizzeremo proprio nella giornata di domani: la flotta dei Canadair dell'Europa è assolutamente insufficiente. Noi non possiamo ogni volta mendicare l'arrivo di un veicolo anfibio. Abbiamo bisogno di potenziare la flotta europea" commenta il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci al Tg1.



Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia si stanno quindi muovendo in direzione dello stato di emergenza. Musumeci - che ha avuto contatti telefonici con i governatori delle regioni interessate - riferirà oggi in Consiglio dei ministri sulla situazione.