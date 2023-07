Roma Expo 2030: unanimità in Senato per promuovere la candidatura

17:38

Via libera del Senato alla ‘Mozione sulla candidatura di Roma come città ospite di Expo 2030’, presentata a firma di tutti i gruppi, con parere favorevole del governo.

Pubblicità

La mozione, si legge su Hotelmag, dopo aver elencato come “l’opera potrebbe portare a quasi 30 miliardi tra effetti di breve e lungo periodo, prevedendo inoltre la presenza di 23,6 milioni di visitatori”, impegna il governo “a proseguire, in seno ai molteplici contesti internazionali, l’attività di promozione e valorizzazione della Capitale, attraverso le opportune relazioni bilaterali, per consentire l’ottenimento della nomina di città ospitante l’Expo 2030”.



Viene, inoltre, richiesta la convocazione di un tavolo permanente tra Governo, comitato Roma Expo 2030 e le istituzioni competenti per sostenere la candidatura della Capitale.



“Il voto unanime del Senato a sostegno della mozione a favore di Roma come sede di Expo 2030 è un ulteriore passaggio positivo a sostegno di una sfida difficile che richiede la massima compattezza – ha sottolineato il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri -. L’impegno unitario è fondamentale per far crescere il consenso intorno al nostro progetto e per dare all’esterno un segnale di forza unitaria che per l’Italia può fare la differenza”.



Proseguono intanto gli incontri internazionali per promuovere la candidatura.



La scelta finale tra quale città dovrà ospitare Expo 2030, tra Roma, Riad, Busan e Odessa, sarà fatta a novembre 2023 dal Bureau International des Expositions.