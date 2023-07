Santanché: “I dati Federalberghi confermano le scelte del Ministero”

08:47

“I dati diffusi da Federalberghi confermano che l’azione del Ministero va nella direzione corretta: la scelta di un piano industriale del turismo e la proposta di un’offerta differenziata e destagionalizzata consentiranno all’Italia di crescere ulteriormente in questo comparto strategico per la nazione”.

Così Daniela Santanchè commenta i numeri diffusi da Federalberghi sulle vacanze estive e non sfugge anche al tema del caro vita, sollevato dall’indagine dell’associazione.



“Voglio soffermarmi sul capitolo degli aumenti dei costi: come Governo siamo intervenuti per tempo arginando le difficoltà economiche degli italiani abbattendo il costo del lavoro, il caro energia e incentivando la crescita economica, come confermano i recenti dati del FMI. L'esecutivo sta intervenendo anche sul caro voli e sul costo dei trasporti che incidono direttamente sulla scelta delle mete turistiche”.



Il ministro fa poi il punto sul sostegno al comparto: “Il turismo è un volano per l’Italia, deve diventare la prima industria della nazione ed è per questo che lavoriamo ogni giorno, come Governo e al Ministero, a sostegno del comparto, come dimostra l’intervento di ieri di 10 milioni a favore del turismo in Sicilia, ferita gravemente dagli incendi e dal blocco aeroportuale” conclude Santanché.