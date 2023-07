'Winx Club – La Magia dell’Italia', le fatine dei cartoni promuovono la Penisola

21:00

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sceglie le Winx, fatine protagoniste della Tv e amatissime dal pubblico più giovane, per raccontare l'Italia.

E lo fa con una serie composta da 8 episodi dal titolo 'Winx Club – La Magia dell’Italia' doppiata in 9 lingue.



La volontà è quella di raccontare all'estero attraverso la rete di ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura alcune località insolite del nostro Paese, dove - si legge sul sito del ministero - "l’incontro tra bellezza, storia e cultura prende forma in vere e proprie gemme rare, come quelle che le fate troveranno durante il loro viaggio".



Gaia Guarino